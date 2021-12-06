Водій "Мазди" збив дитину у центрі Києва (відео)

У Києві на вулиці Костянтинівська сталося ДТП. Постраждала дитина.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, хлопчик років 10 побіг не дивлячись через дорогу та потрапив під авто "Мазда".
"Живий, встати не може, забрали в Охматдит. Батьків чекати не стали, оскільки постраждав міцно", – пишуть у Мережі.
У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів
Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.
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