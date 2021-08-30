Вонь и зелень. На Осокорках зеленые водоросли оккупировали часть Днепра (фото)

Возле водоема нет никаких неприятных запахов, но много зеленых водорослей / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне снова обсуждают тему позеленевшего Днепра. Пользователи социальных сетей пишут про страшную вонь в затоке Берковщина на столичных Осокорках.

Об этом сообщает "Сегодня".

По словам местных жителей, при строительстве парка и водного городка, стройматериалы и отходы просто сбрасывали в воду. Теперь от водоема стоит сильный запах, который слышно даже через закрытое окно в радиусе 1 километра.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Сайт "Сегодня" проверил данную информацию. Возле водоема нет никаких неприятных запахов. А вот зеленые водоросли плотно оккупировали залив Днепра на столичных Осокорках.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В зеленой жиже вся береговая зона возле новой набережной, которую недавно открыли для прогулок рядом с ТРЦ "River Mall".

Микроскопические водоросли плавают возле всего берега. Но это не мешает молодым людям делать селфи на деревянном мостике. Тут же ловят рыбу рыбаки, а в воде вместе с зеленой жижей плавают утки.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Кстати, больше всего зеленой жижи в недостроенной части набережной, там большие заросли лилий и водяного ореха. Это участок пока закрыт для прогулок.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Чем опасна зеленая жижа?

По словам эколога Александра Соколенко, водоросли опасны прежде всего для рыбного запаса реки.

"На территории Киевского водохранилища критически низко падает уровень кислорода в воде. Эти растения забирают свет. Плюс эта масса гниет и выделяет углекислый газ. От этого качество воды существенно ухудшается и начинается массовый мор рыбы. То же происходит в Днепре, куда попадают водоросли", – поясняет Александр Соколенко.

Водоросли могут вызвать сезонный мор рыбы в Днепре;

Они токсичны для человека и животных;

Поэтому, если ваша собака искупалась в такой воде, ее следует помыть;

При купании в Днепре не глотайте воду;

Вместе с ней в организм попадут водоросли, а при большом количестве они могут привести к существенному ухудшению здоровья: расстройству кишечника и отравлению.

Ранее мы писали, что: