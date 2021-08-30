Сморід і зелень. На Осокорках зелені водорості окупували частину Дніпра (фото)

Біля водойми немає ніяких неприємних запахів, але багато зелених водоростей / Фото: колаж "Сьогодні"
Кияни знову обговорюють тему позеленівшого Дніпра. Користувачі соціальних мереж пишуть про страшний сморід в затоці Берковщина на столичних Осокорках.
Про це повідомляє "Сьогодні".
За словами місцевих жителів, при будівництві парку і водного містечка, будматеріали і відходи просто скидали в воду. Тепер від водойми стоїть сильний запах, який чутно навіть через закрите вікно в радіусі 1 кілометра.
Сайт "Сьогодні" перевірив цю інформацію. Біля водойми немає ніяких неприємних запахів. А ось зелені водорості щільно окупували затоку Дніпра на столичних Осокорках.
У зеленій рідині вся берегова зона біля нової набережної, яку нещодавно відкрили для прогулянок поруч з ТРЦ "River Mall".
Мікроскопічні водорості плавають біля всього берега. Але це не заважає молоді робити селфі на дерев'яному містку. Тут же ловлять рибу рибалки, а в воді разом із зеленою рідиною плавають качки.
До речі, найбільше зеленої рідини в недобудованій частині набережної, там великі зарості лілій і водяного горіха. Ця ділянка поки закрита для прогулянок.
Чим небезпечна зелена жижа?
За словами еколога Олександра Соколенко, водорості небезпечні насамперед для рибного запасу річки.
"На території Київського водосховища критично низько падає рівень кисню у воді. Ці рослини забирають світло. Плюс ця маса гниє і виділяє вуглекислий газ. Від цього якість води суттєво погіршується і починається масовий мор риби. Те ж відбувається в Дніпрі, куди потрапляють водорості", – пояснює Олександр Соколенко.
- Водорості можуть викликати сезонний мор риби в Дніпрі;
- Вони токсичні для людини і тварин;
- Тому, якщо ваша собака викупалася в такій воді, її слід помити;
- При купанні в Дніпрі не ковтайте воду;
- Разом з нею в організм потраплять водорості, а при великій кількості вони можуть привести до істотного погіршення здоров'я: розладу кишечника і отруєння.
Раніше ми писали, що:
- в Дніпрі під Києвом люди помічали багато медуз.
- начальник Головного управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан в одному з інтерв'ю визнав, що в Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендують.