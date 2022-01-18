Видео дня. "Пробки" добрались и до киевского метро

В столичном метро много людей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве утром 18 января в метрополитене произошел коллапс. На одной из станций наблюдается большое скопление пассажиров.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что произошло?
На станции метро "Позняки" заметили большое количество людей. К турникетам стоят огромные очереди. Как нам рассказали в метрополитене, это обычный час пик, когда большой пассажиропоток.
Также говорят, что по утрам на "Позняках" выстоять очередь к турникетам – это как традиция.
В Киеве масштабный сбой в работе транспорта
В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.
Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.
Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №37 организовано через спорткомплекс "Чайка".
Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.
Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
В Киеве заминировали станцию метро
17 января заминировали станцию метро "Позняки". В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что анонимное сообщение поступило в кол-центр СБУ.
Станцию метро закрыли в вечерний час пик, когда тысячи жителей спального района возвращаются с работы. Людям пришлось выходить из метро на Осокорках и добираться домой пешком или на маршрутках.