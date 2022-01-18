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Видео дня. "Пробки" добрались и до киевского метро

Александр Марущак, София Ковнир
18 января, 09:26
В столичном транспорте в час пик часто можно наблюдать огромные очереди

В столичном метро много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве утром 18 января в метрополитене произошел коллапс. На одной из станций наблюдается большое скопление пассажиров.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что произошло?

На станции метро "Позняки" заметили большое количество людей. К турникетам стоят огромные очереди. Как нам рассказали в метрополитене, это обычный час пик, когда большой пассажиропоток.

Также говорят, что по утрам на "Позняках" выстоять очередь к турникетам – это как традиция.

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В Киеве масштабный сбой в работе транспорта

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.

Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №37 организовано через спорткомплекс "Чайка".

Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

В Киеве заминировали станцию метро

17 января заминировали станцию метро "Позняки". В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что анонимное сообщение поступило в кол-центр СБУ.

Станцию метро закрыли в вечерний час пик, когда тысячи жителей спального района возвращаются с работы. Людям пришлось выходить из метро на Осокорках и добираться домой пешком или на маршрутках.

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