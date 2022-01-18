Видео дня. "Пробки" добрались и до киевского метро

В столичном метро много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве утром 18 января в метрополитене произошел коллапс. На одной из станций наблюдается большое скопление пассажиров.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что произошло?

На станции метро "Позняки" заметили большое количество людей. К турникетам стоят огромные очереди. Как нам рассказали в метрополитене, это обычный час пик, когда большой пассажиропоток.

Также говорят, что по утрам на "Позняках" выстоять очередь к турникетам – это как традиция.

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В Киеве масштабный сбой в работе транспорта

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.