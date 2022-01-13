"Выгнали на мороз и смеялись в лицо". О ситуации с жильцами демонтированного общежития в Киеве

В столице три семьи оказались без крыши над головой / Фото: Коллаж: Сегодня

Жильцы демонтированного общежития на Метрологической, 1 сейчас находятся в шоковом состоянии. На момент сноса здания там проживало три семьи. С одной из них поговорил корреспондент "Сегодня".

В здании проживало три семьи: одинокая дворник, еще одна женщина-дворник с сыном и семья Клеветенко – отец, мать и сын. Людмила Клеветенко с дрожью в голосе вспоминает утро вторника. Дворники ушли на работу по своим участкам в шесть часов утра, как раз выпал снег. А в 8:00 начался настоящий погром.

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Выбросили на улицу

"Нас просто вышвырнули из своего жилья. Моего сына, доктора, просто выбросили в окно. У него лицо и руки в ссадинах. Меня, как мячик, болтали по коридору. Я даже одеться не успела, вели раздетую нанятые молодчики. Я была в тапочках, и меня вытолкали на мороз. Благо, хоть сапоги из квартиры выбросили и нашу кошку Мери отдали. Все остальное там осталось. Нас просто раздавили. У меня резко поднялось давление, вызывали скорую. Я кричала этим молодым бугаям: мне 67 лет, а если бы над вашей матерью так издевались?! Но меня никто из них не слушал, лишь смеялись мне в лицо. За деньги они и мать родную продадут", – вспоминает Людмила Анатольевна.

Под обломками дома осталось все. Холодильник, телевизор, две стиральные машинки, микроволновка. Одежда, обувь, посуда. Все это переехали трактором. Так же поступили с вещами других семей. Многие люди съехали с комнат общежития раньше, не выдержав адских условий, но свои вещи они не забрали. Теперь их просто уничтожили.

"Сын у меня доктор. В квартире был его рабочий компьютер с историями болезней, его разбили. Он переживает, как теперь работать. Сыну сегодня как раз 30 лет. Такой вот подарок на день рождения. Он офицер запаса и собирается ехать в зону АТО. Но кого защищать, если тут в столице Украины дом, где он родился, снесли экскаваторами?", – возмущается женщина.

Полгода жили без газа, света и тепла

Семья проживала в этом общежитии на Метрологической с 1984 года. Женщина проработала в Академии наук Украины 25 лет.

"От здания отрезали все коммуникации. У нас не было ни газа, ни электричества. Мы так жили пять месяцев. Отопления не включали, даже и не пробовали, трубу отрезали. Можете себе представить, как жить в таких условиях. Приспособились жить при свечах и фонариках. Чтобы зарядить телефон, мы ходили в соседний магазин, где на нас уже косо смотрели. Грелись туристической газовой горелкой на семь литров, а после этого под одеяло", – рассказывает Людмила Анатольевна.

Семья числится второй в очереди на квартиру по Голосеевскому району, поэтому и никуда не уходили из общежития. Вот-вот им обещали дать жилье. Но все растянулось на годы. После того, как дом снесли, семья просто осталась на улице в такой дикий мороз. Тут же бегала собачка, которая жила в одной из комнат общежития. Активисты ее кличут Найдой, но жильцы называют ее Пальмой.

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Теперь бездомной стала не только собачка, но и целая семья. Первую ночь они пережили в салоне своего авто.

"Мы ночевали возле своего разрушенного дома. У нас есть свой автомобиль – небольшой пикап. Там место для двоих человек. Вот по очереди так и сидели там с сыном и мужем. Кто-то один дежурит на улице. Те люди, которые захватили общежитие и выгнали нас на улицу, гуляли в местном кафе до 12 часов ночи. Кушали пиццу и пили. Мы даже видели, как им деньги за работу заплатили. Давала деньги женщина из джипа", – рассказывает нам Людмила Анатольевна.

Что будет дальше, они не знают. Пока их согласились приютить знакомые.

"Мы ходили сегодня в Голосеевскую РГА, нам сказали еще подождать. Вот и ждем. Будем ходить туда регулярно. Из вещей остался один чемоданчик. Там документы и некоторые вещи, которые удалось забрать из квартиры", – добавляет женщина.

Месть кладбища?

Территория вокруг общежития густо застроена жилыми домами. И на месте разрушенного дома тоже планируют возвести жилье. Местные жители говорят, что вся эта территория на Метрологической раньше была большим немецким кладбищем. Даже само общежитие построено на могилах.

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"Я прекрасно помню, как 25 лет назад сюда приезжали выкапывать останки немецких солдат, сразу за общежитием. У немцев был план захоронений. Все было расписано по рядам. Трактором вырывали ровные траншеи. Я даже сама видела, как доставали останки. Щеткой чистили кости, складывали в целлофановые пакеты. Найденное золото в виде зубов и колец складывали отдельно. Там даже находили металлические коробки с зубной пастой. Все эти кульки с останками временно хранили у нас в общежитии", – вспоминает Людмила Анатольевна.

Останки немецких солдат, которые тут нашли, перезахоронили на немецком кладбище под Киевом по Одесской трассе. Но местные уверены, что не все могилы были найдены.

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