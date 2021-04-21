Взрыв дома на Позняках – прокуратура Киева остановила демонтаж здания

Жители опасаются, что на месте разрушенного здания будут строить ТРЦ, а правоохранители пояснили, почему запретили разбирать дом

Пострадавший от взрыва дом на столичных Позняках снова в центре внимания. Демонтаж аварийного здания на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, остановлен. Работы тут не ведутся уже четыре месяца. Строители активничали до 13 января, а потом внезапно ушли с объекта. Рабочие разобрали 7 из 10 этажей пострадавшего дома. Сайт "Сегодня" выяснял, в чем причина остановки демонтажа.

Сейчас здание, как и четыре месяца назад, огорожено зеленым забором. Под стенами дома стоит башенный кран. За забором видно технику, а также горы арматуры и автомобильных шин, которые использовали при разборе здания.

Что говорят жители

Жильцы пострадавшего дома рассказали нам, что работы по демонтажу не ведутся с января. Они остановились после того, как рабочие разобрали четвертый этаж.

"Нам никто не может официально объяснить причину остановки демонтажа. А слухи ходят разные. Одни говорят, что здание опасно разбирать до конца, мол, могут пострадать соседние дома. Другие утверждают, что на оставшихся трех этажах будут строить новый жилой дом или даже сделают из них торговый центр. Но это только слухи", – рассказывает нам Марина, жилица дома.

Есть предположение, что не все жильцы выписались со старого места проживания. Это причина, по которой рабочие не могут демонтировать дом окончательно.

"Мы будем требовать от властей в ближайшее время провести встречу с жильцами. У нас накопилось много вопросов. Еще много семей не получили документов на новые квартиры. Будем поднимать и вопрос по поводу остановки демонтажа здания", – говорят жильцы пострадавшего здания.

Также нет никакой информации о продвижении уголовного производства по поводу взрыва дома.

"Нам до сих пор не объяснили причину взрыва, а с результатами проведения экспертизы мы не ознакомлены, хотя с момента трагедии прошло уже десять месяцев", – добавляют люди.

Тем временем в Дарницкой РГА утверждают, что уже встретились с жителями домов, располагающихся возле пострадавшего здания, и обсудили ряд вопросов, а именно:

необходимость восстановления газоснабжения в пяти подъездах пострадавшего дома;

обеспечение восстановления благоустройства территорий возле дома на ул. Крушельницкой, 1/5, и соседних домов, связанных одним двором;

восстановление маршрута для подъезда личного автотранспорта с капитальным ремонтом асфальтового покрытия;

ремонт детской площадки.

При этом районные чиновники словно не замечают, что три этажа дома еще до конца не разобраны.

Работы остановила прокуратура

В департаменте муниципальной безопасности КГГА нам заявили, что заказчиком выполнения работ по демонтажу аварийного подъезда определено коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов КП "Житлоинвестбуд УКБ".

"Работы по демонтажу разрушенной секции жилого дома на улице Крушельницкой прекращены по требованию Киевской городской прокуратуры в связи с проведением строительно-технической экспертизы для установления причин разрушения. После снятия запрета работы на объекте будут возобновлены. В настоящее время демонтировано 7 из 10 этажей поврежденной секции", – сообщил сайту "Сегодня" Александр Акимо, директор КП "Житлоинвестбуд УКБ".

В коммунальном предприятии отрицают слухи по поводу застройки этого места новым зданием или превращение трех этажей в ТЦ.

"Дальнейшая судьба разрушенной секции дома на улице Крушельницкой, 1/5, будет решаться после получения окончательного заключения о несущей способности фундамента и стен, которые остались. Определение заказчика по строительству, реконструкции или восстановлению указанного объекта будет решаться согласно действующему законодательству Украины", – отмечают в КП в ответе на запрос от сайта "Сегодня".

Что говорят в прокуратуре

В прокуратуре Киева нам подтвердили, что действительно назначена строительно-техническая экспертиза здания на ул. Крушельницкой.

"Мы считаем, нельзя демонтировать здание, проводить эти работы до принятия процессуальных решений. Почему? Это место, где произошла трагедия, погибли люди, есть пострадавшие, десятки людей понесли материальные убытки. В случае если у прокурора возникнут вопросы к экспертам или нужно будет проводить какую-то дополнительную экспертизу, мы этого не сможем сделать, если здание разберут полностью, поэтому работы в этом здании остановлены", – рассказали в прокуратуре Киева.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киевепроизошел 21 июня 2020 года. Были повреждены 40 квартир, пять человек погибли. Всего в 40 квартирах было зарегистрировано 125 жильцов.

Мы также сообщали, что в конце декабря прошлого года все 40 семей, квартиры которых оказались разрушены взрывом, получили право собственности на новое жилье.

Что пережили жители взорванного дома в первые дни после ЧП, смотрите в нашем сюжете: