Взрыв в Белогородке. Подозреваемому выбрали меру пресечения, новые подробности – видео

Местные жители не верят, что их сосед мог убить человека – говорят, что он был очень спокойным

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 24 июня, подозреваемому в убийстве и поджоге тела и квартиры в Белогородке выбрали меру пресечения – два месяца за решеткой без права внесения залога. Мужчина признал свою вину, но отрицает, что вырезал погибшему сердце.

"Сегодня" узнали подробности дела.

Новые детали преступления

Подозреваемый уже несколько месяцев имел претензии к своей жертве из-за денег за оренду гаража. Цена за месяц – около тысячи гривен. По словам подозреваемого, погибший не платил более полугода. Предварительно, именно это и привело к трагедии, в которую местные до сих пор не верят.

"Говорят, что он человек спокойный. Он был сантехником, многим людям делал сантехнику в доме. Ну тоже говорят: такой спокойный человек был", – сказал сосед.

Из-за пожара 14 семей остались без жилья, Сейчас они живут, в основном, у родственников и надеются на возмещение. А некоторые будут восстанавливать за свой счет.

Местные власти уже посчитали, что средств, чтобы возместить убытки из местного бюджета, не хватит. Поэтому придется брать деньги из района или из области.

Как прошло заседание

Заседание началось с опозданием на час. Подозреваемого привезли в суд в сопровождении конвоя. Он находился в специальной стеклянной камере и отказывался общаться с журналистами.

На руках подозреваемого было видно красные следы на запястье, похожи на ожоги. Что касается обвинений, а именно вырезанного сердца, то подсудимый назвал их вымыслом.

"Меня обвиняют в канилбализме, а на самом деле это не правда, я ничего не ел", – сказал он.

Изначально суд просили провести заседание в закрытом формате, но запрос отклонили. Адвокат объяснял, что не хочет, чтобы двое детей подозреваемого видели отца в таком положении.

Злоумышленнику выбрали меру пресечения – два месяца за решеткой без права внесения залога.

Напомним, мощный взрыв и пожар случились 21 июня. Пожар распространился на 3-й 4-й, 5-й этажи и кровлю. В квартире разбиты окна.

В помещении нашли тело мужчины. 13-летний ребенок и двое взрослых мужчин – в больнице. Еще шесть человек пострадали. После осмотра врачами они отказались от госпитализации.