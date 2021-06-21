В Киевской области потушили пожар после мощного взрыва: все, что известно (фото, видео)

Местным жителям пока нельзя возвращаться в свои квартиры – люди уезжают на ночевку к родственникам, остальным ищут место для ночлега

Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажке в Белогородке Киевской области, который начался после мощного взрыва.Один мужчина погиб, еще трое – в больнице.

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О этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте работали 62 спасателя на 15 пожарных авто.

Коллаж "Сегодня"

Как все начиналось

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Взрыв произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пожар быстро распространился на 4-й, 5-й этажи и кровлю. В квартире разбиты окна. Из здания спасатели вывели 40 человек.

"Сегодня" спасатели рассказали, что причины взрыва пока неизвестны. Это будут выяснять, когда возгорание окончательно потушат.

"Площадь возгорания по всей крыше дома составляет 650 квадратных метров", – добавляют в ГСЧС области.

В одной из квартир нашли тело мужчины. 13-летний ребенок и двое взрослых мужчин – в больнице. Еще шесть человек пострадали. После осмотра врачами они отказались от госпитализации.

Куда поселят местных жителей

В Киевской областной государственной администрации заявили, что местные жители не смогут вернуться ночевать в свои квартиры – некоторые отправились к родственникам, остальным ищут место для ночлега.

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"Сейчас решаем вопрос их расселения. Часть имеет возможность остаться у родственников или знакомых. Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега. Также ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших", – сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, на Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

Кроме того, в Киеве 31 мая произошел взрыв в доме в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.

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