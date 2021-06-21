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Взрыв и пожар в многоэтажке в Киевской области: есть погибший

21 июня 2021 18:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители не смогут вернуться ночевать в свои квартиры – некоторые отправились к родственникам, остальным ищут место для ночлега

Пожар в Белогородке. Фото: Киевская областная государственная администрация

Пожар в Белогородке. Фото: Киевская областная государственная администрация

В селе Белогородка Киевской области в результате взрыва и пожара в пятиэтажке погиб мужчина, трое человек находятся в больнице. Тело погибшего нашли на месте пожара.

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Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

По состоянию на 18:00 пожар удалось локализовать, на спасатели продолжают работу. В больнице сейчас 13-летний ребенок и двое взрослых мужчин. Из-за инцидента жители дома сегодня не смогут остаться ночевать в квартирах.

"Сейчас решаем вопрос их расселения. Часть имеет возможность остаться у родственников или знакомых. Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега. Также ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших", – сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, на Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

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Кроме того, в Киеве 31 мая произошел взрыв в доме в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.

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