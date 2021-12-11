Яркие цвета и "Белый квадрат". Мы узнали, какими будут елки в последующие годы в Киеве

В следующем году елка будет украшена в яркие цвета / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

В следующем году ёлка будет украшена в яркие цвета. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет. Также Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый.

"Тематика елки (2024 – ред.) будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Чёрный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.

В Киеве уже украшают главную елку страны

На Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны. Половина новогоднего дерева уже горит разноцветными огоньками.

На площади также появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.

Реклама

На катке вокруг Богдана Хмельницкого уже белеет искусственный лед.

Ранее мы писали: