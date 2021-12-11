Яскраві кольори та "Білий квадрат". Ми дізналися, якими будуть ялинки в наступні роки у Києві

Наступного року ялинка буде прикрашена яскравими кольорами / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький уже розробив проєкт головної новорічної ялинки 2024 року.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Наступного року ялинка буде прикрашена яскравими кольорами. Тематика наступного Нового року на Софійській площі – балет. Також Добруцький показав нам колірну гаму ялинки-2023. Основними кольорами буде білий, рожевий та фіолетовий.

"Тематика ялинки (2024 – ред.) буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було у Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами із сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.

У Києві вже прикрашають головну ялинку країни

На Софійській площі почали оздоблювати новорічними гірляндами головну ялинку країни. Половина новорічного дерева вже горить різнокольоровими вогниками.

На площі також з'явилося більше новорічних будиночків, а в повітрі відчувається аромат хвої, мабуть від справжніх ялинкових гілок, які привезли сюди як прикраси.

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На ковзанці навколо Богдана Хмельницького вже біліє штучна крига.

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