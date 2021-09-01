За долги в ведро взрывчатку: в Киевской области мужчина пострадал от мощного взрыва

Под Киевом мужчина чуть не погиб от взрыва. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области мужчина пострадал от сильного взрыва. Как оказалось позже, его подстроил односельчанин его отца из-за долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

50-летний киевлянин приехал в село Марьяновка Бучанского района, где живет его отец. Возле входной двери он увидел пластиковое ведро и с десяток бумажных открыток с текстом "Николай! Надо отдавать долги", которые были разбросаны по двору.

Когда мужчина наклонился к ведру, чтобы рассмотреть содержание, оно взорвалось. В результате взрыва он получил телесные повреждения нижних конечностей и травмы левого глаза.

"Злоумышленник вместе с взрывчаткой заложил в ведро гвозди и другие металлические предметы, чтобы нанести существенный вред пострадавшему. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника", – говорится в сообщении.

Им оказался 26-летний житель Киева, родом из Полтавской области. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

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"Мотивом для совершения преступления в Марьяновке стал давний конфликт по финансовым расчетам с потерпевшим", – добавляют в полиции.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Взрыв в Белгородке

Это не первый взрыв в Киевской области. Спасатели недавно ликвидировали пожар в пятиэтажке в Белогородке, который начался после мощного взрыва.Один мужчина погиб, еще трое – в больнице. Причиной взрыва было умышленное сокрытие убийства.

Взрыв произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пожар быстро распространился на 4-й, 5-й этажи и кровлю. В квартире разбиты окна. Из здания спасатели вывели 40 человек.

Погибшему мужчине нанесли несколько ножевых ранений и вырезали сердце и легкие. После этого труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

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