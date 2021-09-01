Замінував за борги. У Київській області підірвали боржника

Під Києвом чоловік ледь не загинув від вибуху. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області чоловік постраждав від сильного вибуху. Як виявилося пізніше, його підстроїв односельчанин його батька через борги.

Про це повідомляє прес служба Нацполіціі області в Facebook.

50-річний киянин приїхав в село Мар'янівка Бучацького району, де живе його батько. Біля вхідних дверей він побачив пластикове відро і з десяток паперових листівок з текстом "Микола! Треба віддавати борги", які були розкидані по двору.

Коли чоловік нахилився до відра, щоб розглянути зміст, воно вибухнуло. В результаті вибуху він отримав тілесні ушкодження ніг і травми лівого ока.

"Зловмисник разом із вибухівкою заклав у відро цвяхи та інші металеві предмети, аби завдати суттєвої шкоди потерпілому. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника", – йдеться в повідомленні.

Ним виявився 26-річний житель Києва, родом з Полтавської області. Встановлено, що раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж.

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"Мотивом скоєння злочину в Мар’янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потеплілим", – додають в поліції.

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Вибух в Білгородці

Це не перший вибух в Київській області. Рятувальники недавно ліквідували пожежу в п'ятиповерхівці в Білогородці, який почався після потужного вибуху. Один чоловік загинув, ще троє – в лікарні. Причиною вибуху було навмисне приховування вбивства.

Вибух стався о 13:20 в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Пожежа швидко поширилася на 4-й, 5-й поверхи та покрівлю. У квартирі розбиті вікна. З будівлі рятувальники вивели 40 чоловік.

Загиблому чоловікові нанесли кілька ножових поранень і вирізали серце і легені. Після цього труп облили легкозаймистою речовиною і підпалили.

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