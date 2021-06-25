"Заберите лисенка!" Киевский зоопарк атакуют "спасатели животных": что происходит (фото)

В абсолютном большинстве случаев люди не спасают, а просто воруют животных из природы – говорят специалисты

Лисята, которых нашли в лесу. Фото: Киевзоо

Киевский зоопарк атакуют "любители" природы, которые подбирают в лесах животных и пытаются пристроить их в зоопарке. В свою очередь руководство зоопарка отказывает таким "любителям природы", аргументируя это тем, что такими действиями люди травмируют животных и делают им больше вреда чем пользы. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем проблема.

Начало лета – сезон размножения у многих видов диких животных. Люди встречают птенцов, оленят, лисят, зайчат, когда гуляют на природе. И часто, встретив одинокого дикого малыша, решают, что он нуждается в спасении.

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Увы, в абсолютном большинстве случаев люди не спасают, а просто воруют животных из природы. Ведь матери не сидят постоянно рядом. Они оставляют малышей на время и периодически возвращаются кормить.

Фото: Киевзоо

Пытка любовью

По словам Кирилла Трантина, гендиректора Киевского зоопарка, после каждых выходных зоопарк буквально атакуют люди, которые подобрали в лесу ежика, белочку, лисичку или зайчика. Люди, вдоволь наигравшись животным, пытаются сдать его в зоопарк или в приют.

"После каждых выходных у нас красный телефон от просьб: "Заберите ежика!", "Заберите лисенка!". Или "Мы тут маленькую косулю в лесу подобрали, можем вам отдать". Спрашиваем, как животное к вам попало? А от ответа волосы становятся дыбом! Мол, мы ее нашли брошенной в лесу! Увы, люди абсолютно не понимают, что лес – это место, где обитает животное. Оно там не потерялось! Это его дом!", – поясняет сайту "Сегодня" Кирилл Трантин.

Фото: Киевзоо

По его словам, мать могла оставить животное в траве и пойти на охоту.

"И тут появляются сердобольные товарищи и забирают с собой малыша. Во-первых – это колоссальный стресс для самого животного, а во-вторых, для его мамы, которая вернется на место, а малыша уже нет. Она же не сможет догнать людей и сказать им, что это мой сынок или дочь. От стресса она может не принять обратно своего малыша, который побывал на руках у человека", – добавляет Трантин.

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Фото: Киевзоо

Но самое страшное, что 50% "спасенных" животных умирает у людей дома просто от полученного стресса. А тех, кто выжил, люди несут в приюты или в зоопарк. Но выходить таких животных очень тяжело.

"Мы категорически отказываемся брать к себе таких животных – выходить их просто нереально. Мы призываем людей не подбирать в лесу животных. Их не нужно оттуда увозить. Большая часть подобранных малышей просто умирает после того, как с ними поигрались люди день-два. Это и черепашки, ежики, зайчата, лисята и даже волчата… Люди должны понимать – подобрав животное в лесу, они не спасают его, а наоборот – калечат. Это – не любовь к животным, а казнь любовью", – отмечает Кирилл Трантин.

Что говорят в приютах

Эксперты советуют: если вы увидели в лесу зайчонка или маленькую косулю – тихо оставьте участок. Это будет самая лучшая помощь для животного.

"Когда вы забираете малыша – мать, не находя его, испытывает сильнейший стресс. Оленята и зайчата оказываются в руках людей. Те забирают их домой – касаются, кормят неприемлемой пищей по своему усмотрению, подвергают огромному количеству опасностей, о которых даже не догадываются – от инфекций, передающихся от домашних животных, к травмам из-за пребывания во враждебной среде", – рассказывает сайту "Сегодня" Марина Шквыря, координатор проектов фонда "Сохрани дикость".

Фото: Киевзоо

Она добавляет, что даже если животное затем передали специалистам, часто бывает уже поздно. Зайчата с рахитом, лисята с инфекциями, оленята с остановкой кишечника – вот с чем сталкиваются зоопарки и реабилитационные центры, в которые передают "спасенных" малышей. Большинство из них не выживает. Выживших крайне сложно, дорого и рискованно возвращать в природу

Помощь нужна в редких случаях

Детеныши диких животных не нуждаются в помощи от людей, они целы и здоровы. Им нужен покой и отсутствие внимания людей к их личной жизни. Непрошеное "спасение" ставит на будущем животного крест. Даже если детеныш, выкормленный людьми, выживет, то выпускать его обратно в природу нельзя, он просто там погибнет.

"Мой личный опыт выкармливания детенышей различных диких животных, которых люди подобрали и потом, не зная, что с ними делать, отдали мне, свидетельствует, что в помощи нуждалось только небольшое количество молодняка: те, которые имели повреждения крыльев, конечностей или были отобраны у котов и собак, имели открытые раны", – рассказывает Сергей Григорьев, ведущий биолог Национального парка Межигорье.

Фото: Киевзоо

Как на западе

В Европе и США ситуация с изъятием диких животных из природной среды следующая:

это возможно (за исключением территорий с особым заповедным статусом) только в целях предоставления помощи травмированному животному;

сразу после изъятия нужно уведомить местный департамент, службу, отвечающих за животный мир в регионе (штате, крае);

в отдельных случаях можно обращаться в добровольные службы. Например, Беличья горячая линия в Германии, а они уже уведомляют власти;

обязательно осуществляется политика просвещения по обращению с дикими животными — людям разъясняют, что нельзя трогать молодняк и возвращать инвазионные виды, даже если их изъяли из природы, например, это касается енотов.

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