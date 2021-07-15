Заблокировала движение. В Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину (видео)

На место происшествия вызвали патрульную полицию, которая разбиралась в сложившейся ситуации

"Героиня парковки" залезла на бампер спецтранспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева произошел довольно курьезный случай. Как сообщает корреспондент "Сегодня", девушка заблокировала движение эвакуатора, забравшего ее авто за неправильную парковку.

Инцидент произошел на улице Пушкинской.

"Она была расстроена, что забрали ее транспортное средство с велодорожки, и хотела остановить водителя. Но он уже отьехал, инспектор пошел других нарушителей фиксировать. Водитель без ведома инспектора згружать авто при появлении владельца не имеет права, поэтому в таких случаях вызывается полиция", – говорят "Сегодня" в службе инспекции по парковке.

Как стало известно, на место была вызвана патрульная полиция.

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Девушке выписали штраф – 680 гривен. А автомобиль отдали, чтобы не блокировать движение по улице.

Напомним, что в центре Киева с 1 июля ввели новые тарифы на парковку. Стоимость часа парковки составит 35 гривен, а во второй зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 гривен. В спальных районах стоимость остается без изменений – 5 гривен.

Также мы писали, что в Киеве на улице Каховской, 56 – поглумились над припаркованным автомобилем – разбив в нем стекла и еще на крышу поставили голову коровы.