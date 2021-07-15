Заблокувала рух. У Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину (відео)

На місце події викликали патрульну поліцію, яка розбиралася в ситуації

"Героїня парковки" залізла на бампер спецтранспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва стався досить курйозний випадок. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", дівчина заблокувала рух евакуатора, який забрав її авто через неправильне паркування.

Інцидент стався на вулиці Пушкінській.

"Вона була засмучена, що забрали її транспортний засіб з велодоріжки, і хотіла зупинити водія. Але він вже від'їхав, інспектор пішов інших порушників фіксувати. Водій без відома інспектора вивантажувати авто після появи власника не має права, тому в таких випадках викликають поліцію", – кажуть"Сьогодні" в службі інспекції з паркування.

Як стало відомо, на місце прибула патрульна поліція.

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Дівчині виписали штраф – 680 гривень. А автомобіль марки "Форд" віддали, щоб не блокувати рух на вулиці.

Нагадаємо, що в центрі Києва з 1 липня ввели нові тарифи на паркування. Вартість години паркування становитиме 35 гривень, а в другій зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 гривень. У спальних районах вартість залишається без змін – 5 гривень.

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