Загадки киевского метрополитена: станция, которую украшал Ленин, бушевали бактерии-вредители и заливало водой

Станция метро "Берестейская" была открыта 5 ноября 1971 года – осенью ей исполнится 50 лет

Как выглядит станция. Фото: коллаж "Сегодня"

Станция киевского метрополитена "Берестейская" прославилась в начале этой недели, когда город накрыл мощный шквал и ливень. Вода попала в кассовый зал станции, и сотрудникам метрополитена на глазах у пассажиров пришлось воспользоваться гермозатвором, чтобы не допустить дальнейшего затопления станции на красной ветке метро. Сайт "Сегодня" выяснил, чем еще прославилась эта станция столичной подземки.

Лицо и цитаты Ленина

Стоит отметить, что станция метро "Берестейская", которой этой осенью исполнится 50 лет, до 1993 года называлась "Октябрьской". Название изменили буквально на второй год после провозглашения независимости Украины. И оно прижилось, прежнее название упоминается все реже среди киевлян.

"Берестейская". Фото: "Сегодня"

Хотя старожилы еще помнят барельеф Владимира Ленина из кованого металла, который украшал торцевую стену платформы станции. Там была и цитата Ильича на украинском языке: "Октябрьская революция открыла новую эру всемирной истории".

Станция метро "Берестейская". Фото: "Сегодня"

Теперь вместо вождя пролетариата – лайтбокс с местом для рекламы. Помимо барельефа украшений на станции минимум – колоски на декоративных решетках. А вот серп и молот, которые размещались на дверцах колейной стены, демонтировали.

Читайте также: Зацеперы или люди на путях. Какие ЧП чаще всего бывают в киевском метрополитене

За годы эксплуатации видоизменилась и схема освещения станции. Оно стало значительно ярче.

• Станция метро "Берестейская" была открыта 5 ноября 1971 года.

• Архитекторы: Борис Приймак, Игорь Масленков, Вольдемар Богдановский, Тамара Целиковская

• Скульптор Болеслав Карловский

• Тип конструкций: колонная мелкого заложения

Мадам "нержавейка"

В Киевском метрополитене рассказывают, что в 1970 годах жесткие ограничения в архитектуре при строительстве станций были послаблены, поэтому новые станции стали более разнообразнее в своем оформлении.

Архитектура станции. Фото: "Сегодня"

Кстати, станции "Берестейская", "Нивки" и "Святошин" абсолютно идентичные по проекту, но каждая из них имеет свои изюминки и фишки, которые делают их облик неповторимым. Фишка станции "Берейстеская" в том, что ее колонны и другие элементы сделаны из нержавеющей стали.

Рекордный перепад высот

На красной линии метро станция "Берестейская" – первая после "Шулявской", которая находится на большой глубине.

"История строительства этого пускового участка между станциями "Шулявской" и "Берестейской" очень интересная. Этот перегон имеет самую большую длину на красной ветке – 2230 метров! Кроме того, он имеет самый большой по крутизне наклон колей в киевском метрополитене – 42 метра по вертикали на 1000 метров по горизонтали. Общий перепад высот между двумя станциями составляет почти 75 метров! Строительство такого сложного участка было обусловлено необходимостью выйти из глубокого на мелкое заложение", – поясняют в Киевском метрополитене.

Бактерии отложили открытие станций

Строительство этого перегона проходило в двух водонасыщенных слоях грунта. Но выбранный способ удержания воды в забое (при помощи кессона) привел к неожиданным последствиям: через большое количество свежего воздуха под землей активизировались бактерии, которые находились внутри одного из водонасыщенных слоев, и грунт наполнился серной кислотой, которая оказалась результатом жизнедеятельности этих бактерий.

Читайте также: Киев снова залило. Станцию метро "Позняки" спасают от потопа мешками с песком (видео)

Это привело к коррозии стальных болтов и чугунных тюбингов. Только болтов было разъедено 200 тысяч! Из-за ЧП запуск трех станций – "Берестейская", "Нивки" и "Святошин" – в 1969 году к годовщине революции был сорван. Их открыли только спустя два года. Часть построенных тоннелей рабочие укрепили железобетонной рубашкой и металлической изоляцией.

Туннели станции. Фото: архив

Этот неприятный случай оказался первым в мировой истории строительства тоннелей.

Ранее мы писали, про три станции Киевского метрополитена – "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница" – сами работники подземки называют "сестричками-близняшками".

Напомним, что на станции метро "Дорогожичи" пассажиры наблюдают следы от потоков воды, которая каким-то образом попала на станцию.