Заплатит штраф? Кличко нарушил ПДД в центре Киева – фото

За такое нарушение мэр должен заплатить меньше 300 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко заметили припаркованным с нарушением правил дорожного движения. Машина остановилась рядом с пешеходным переходом, хотя должно быть выдержанно расстояние не менее 10 метров.

Фото разместили в Telegram-канале PavlovskyNews.

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Автомобиль припаркован под агентством "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где градоначальник участвует в пресс-конференции.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

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Автомобиль Виталия Кличко. Фото: PavlovskyNews

Где запрещена стоянка

Согласно правилам дорожного движения, стоянка автомобилей запрещается:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно на месте выезда.

Где запрещена парковка

в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

более 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах.

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