Заплатить штраф? Кличко порушив ПДР у центрі Києва – фото

За таке порушення мер має заплатити менше ніж 300 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Автомобіль мера Києва Віталія Кличка помітили припаркованим із порушенням правил дорожнього руху. Машина зупинилася поруч із пішохідним переходом, хоча має бути витримана відстань не менше 10 метрів.

Фото розміщили у Telegram-каналі PavlovskyNews .

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Автомобіль припаркований під агенцією "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де градоначальник бере участь у прес-конференції.

За таке порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

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Автомобіль Віталія Кличка. Фото: PavlovskyNews

Де заборонено стоянку

Згідно з правилами дорожнього руху, стоянка автомобілів забороняється:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах та під ними, а також у тунелях;

на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків переваги у русі;

на перехрестях і ближче 10 м від краю проїжджої частини, що перехрещується, за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для переваги в русі і зупинки проти бічного проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділова смуга;

у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділовою смугою або протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

ближче 10 м від зазначеного місця виконання дорожніх робіт та у зоні їх виконання, де це створить перешкоди працюючим технологічним транспортним засобам;

у місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора чи дорожні знаки;

ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо на місці виїзду.

Де заборонено паркування

у місцях, де заборонено зупинення;

на тротуарах (крім місць, що позначені відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, що можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається не менше 2 м;

понад 50 м-код від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами у зоні небезпечних поворотів та опуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю чи оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

на газонах.

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