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Завтра в Киеве отменят рейсы городской электрички – список

Инна Собора
29 декабря, 19:01
Утренние рейсы отменят по временным техническим причинам

Несколько рейсов городской электрички отменят. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 30 декабря в Киеве будут внесены изменения в курсирование городской электрички. В частности, отменят несколько утренних рейсов.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Какие рейсы отменят

По техническим причинам отменяют на утро следующие рейсы:

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

"Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в "Киевпасстрансе".

Городской транспорт будет работать дольше

Новогодней ночи городской транспорт Киева изменит графики работы. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Фуникулер будет работать круглосуточно.

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31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик",
  • "Майдан Независимости".

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