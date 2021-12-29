Завтра в Киеве отменят рейсы городской электрички – список

Несколько рейсов городской электрички отменят. / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 30 декабря в Киеве будут внесены изменения в курсирование городской электрички. В частности, отменят несколько утренних рейсов.
Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".
Какие рейсы отменят
По техническим причинам отменяют на утро следующие рейсы:
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
"Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в "Киевпасстрансе".
Городской транспорт будет работать дольше
Новогодней ночи городской транспорт Киева изменит графики работы. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Фуникулер будет работать круглосуточно.
31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик",
- "Майдан Независимости".
Раньше мы писали:
- Скоростные трамваи в Киеве 29 декабря будут ездить по измененному графику. Количество рейсов существенно сократят поздно вечером.
- В Киеве 29 декабря отменили курсирование нескольких утренних и вечерних рейсов городской электрички.