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Завтра у Києві скасують рейси міської електрички – список

Інна Собора
29 грудня, 19:01
Ранкові рейси відмінять через тимчасові технічні причини

Декілька рейсів міської електрички скасують. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 30 грудня в Києві внесуть зміни у курсування міської електрички. Зокрема, скасують кілька ранкових рейсів.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Які рейси скасують

З технічних причин скасовують на ранок такі рейси:

  • № 7307,
  • № 7308,
  • № 7315,
  • № 7316.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - зазначили у "Київпастрансі".

Міський транспорт працюватиме довше

Новорічної ночі міський транспорт Києва змінить графіки роботи. На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Фунікулер працюватиме цілодобово.

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31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик",
  • "Майдан Незалежності".

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