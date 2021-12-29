Завтра у Києві скасують рейси міської електрички – список

Декілька рейсів міської електрички скасують. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 30 грудня в Києві внесуть зміни у курсування міської електрички. Зокрема, скасують кілька ранкових рейсів.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Які рейси скасують

З технічних причин скасовують на ранок такі рейси:

№ 7307,

№ 7308,

№ 7315,

№ 7316.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - зазначили у "Київпастрансі".

Міський транспорт працюватиме довше

Новорічної ночі міський транспорт Києва змінить графіки роботи. На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Фунікулер працюватиме цілодобово.

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31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

"Золоті ворота",

"Контрактова площа",

"Поштова площа",

"Хрещатик",

"Майдан Незалежності".

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