В Киеве изменят движение скоростных трамваев – новый график

Скоростные трамваи в Киеве уже завтра, 29 декабря, будут ходить по измененному графику. Режим работы заметно сократят поздно вечером.
Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".
В ночь на 29 и 30 декабря планируется сокращенный режим работы трамваев маршрутов 1,3. В данный время будут выполнять работы на трамвайной линии от улицы Гната Юры до ЗАО "Кислородный завод".
Далее по теме
Обновленные графики
Последние отправления трамваев по собственному маршруту планируются:
маршрут 1:
- от станции "Михайловской Борщаговки": 22:42, 22:46;
- от станции "Старовокзальная": 23:22, 23:28;
маршрут 3:
- от станции "Романа Роллана": 22:42, 22:52;
- от станции "Старовокзальная": 23:10, 23:20.
В 05:00 движение будет возобновлено по графику.
Трамваи сошли с рельсов
В Киеве на Подоле сразу два трамвая, которые двигались по разным направлениям, сошли с путей.
КП "Киевпасстранс" сообщил, что задерживается движение трамваев №14 на ул. Нижний Вал – Ржаной рынок по направлению Контрактовой площади по техническим причинам.
На место направлена ответственная служба предприятия.
Раньше мы писали:
- Как правильно купить QR-билет и воспользоваться им через приложение Киев Цифровой.
- Минус 11 градусов, но с гирляндами: в Киеве ездит "теплый" трамвай (фото).