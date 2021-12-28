В Киеве изменят движение скоростных трамваев – новый график

Изменения пришлось внести из-за ремонтных работ на трамвайных путях в районе станции "Гната Юры"

Изменения произойдут в ночь с 29 на 30 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоростные трамваи в Киеве уже завтра, 29 декабря, будут ходить по измененному графику. Режим работы заметно сократят поздно вечером.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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В ночь на 29 и 30 декабря планируется сокращенный режим работы трамваев маршрутов 1,3. В данный время будут выполнять работы на трамвайной линии от улицы Гната Юры до ЗАО "Кислородный завод".

Обновленные графики

Последние отправления трамваев по собственному маршруту планируются:



маршрут 1:

от станции "Михайловской Борщаговки": 22:42, 22:46;

от станции "Старовокзальная": 23:22, 23:28;

маршрут 3:

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от станции "Романа Роллана": 22:42, 22:52;

от станции "Старовокзальная": 23:10, 23:20.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

Трамваи сошли с рельсов

В Киеве на Подоле сразу два трамвая, которые двигались по разным направлениям, сошли с путей.

КП "Киевпасстранс" сообщил, что задерживается движение трамваев №14 на ул. Нижний Вал – Ржаной рынок по направлению Контрактовой площади по техническим причинам.

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На место направлена ответственная служба предприятия.

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