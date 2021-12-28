Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве изменят движение скоростных трамваев – новый график

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 20:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Изменения пришлось внести из-за ремонтных работ на трамвайных путях в районе станции "Гната Юры"
Изменения произойдут в ночь с 29 на 30 декабря.
Изменения произойдут в ночь с 29 на 30 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоростные трамваи в Киеве уже завтра, 29 декабря, будут ходить по измененному графику. Режим работы заметно сократят поздно вечером.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

Реклама

В ночь на 29 и 30 декабря планируется сокращенный режим работы трамваев маршрутов 1,3. В данный время будут выполнять работы на трамвайной линии от улицы Гната Юры до ЗАО "Кислородный завод".

Обновленные графики

Последние отправления трамваев по собственному маршруту планируются:

маршрут 1:

  • от станции "Михайловской Борщаговки": 22:42, 22:46;
  • от станции "Старовокзальная": 23:22, 23:28;

маршрут 3:

Реклама
  • от станции "Романа Роллана": 22:42, 22:52;
  • от станции "Старовокзальная": 23:10, 23:20.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

Трамваи сошли с рельсов

В Киеве на Подоле сразу два трамвая, которые двигались по разным направлениям, сошли с путей.

КП "Киевпасстранс" сообщил, что задерживается движение трамваев №14 на ул. Нижний Вал – Ржаной рынок по направлению Контрактовой площади по техническим причинам.

Реклама

На место направлена ответственная служба предприятия.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 738

заболело за неделю в Киeвe

-27%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять