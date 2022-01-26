Здание на Брюллова разрушили законно? В КГГА ответили

Корпус демонтируют уже несколько месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В КГГА нам прокомментировали демонтаж старого здания института на улице Брюллова. Там отмечают, что земельный участок передан в постоянное пользование, а также застройщику выданы градостроительные условия и ограничения.

У исполнителей работ есть справка об отключении здания от инженерных сетей.

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"У застройщика есть сообщение о начале строительных работ, договор о строительстве. Также выдана контрольная карточка на нарушение благоустройства", – сообщили нам в КГГА.

Заказчиком выступает Государственный университет инфраструктуры и дизайна.

Что происходит на месте

В Киеве, на улице Брюллова сносят один из корпусов и массово пилят многолетние деревья на территории Госуниверсита инфраструктуры и технологий. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте демонтажа.

Неизвестно, что построят на месте института / Фото: Сегодня

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"Мы работаем по заявке учебного заведения. Уже около двух месяцев сносим аварийное здание, которому больше 100 лет. Оно было построено то ли в 1907, то ли в 1917 году. Перекрытия деревянные, они прогнили. Было даже такое, что однажды внутри этого здания рабочие сделали новый потолок. Но прогнила старая балка и он рухнул", – рассказали нам рабочие.

Не исключено, что может быть реконструкция / Фото: Сегодня

Как уточнили рабочие, им не известно, что построят на месте снесенного здания и будут ли высажены молодые деревья.

На все работы есть официальное разрешение / Фото: Сегодня

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