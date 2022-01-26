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В Киеве снесли здание университета на Брюллова – репортаж (фото, видео)

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 января, 12:45
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Аварийному зданию больше 100 лет, его уже сносят около двух месяцев

В Киеве, на улице Брюллова сейчас сносят один из корпусов и массово пилят многолетние деревья на территории Госуниверсита инфраструктуры и технологий. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте демонтажа.

"Мы работаем по заявке учебного заведения. Уже около двух месяцев сносим аварийное здание, которому больше 100 лет. Оно было построено то ли в 1907, то ли в 1917 году. Перекрытия деревянные, они прогнили. Было даже такое, что однажды внутри этого здания рабочие сделали новый потолок. Но прогнила старая балка и он рухнул", – рассказали нам рабочие.

На улице Брюллова сносят здание
На улице Брюллова сносят здание / Фото: Сегодня

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По их словам, на спил деревьев также есть документы.

"Были жалобы от водителей, что из-за обрушений страдали припаркованные автомобили", – сказали нам рабочие.

На все работы есть официальное разрешение
На все работы есть официальное разрешение / Фото: Сегодня

Проходя мимо руин здания, мы заметили на втором этаже этого корпуса зеленую доску в одной из теперь уже бывших аудиторий. На ней в свое время преподаватели писали задания студентам. Теперь на ней виднеется надпись огромными буквами: "ПОМОГИТЕ!".

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На табличке написано "ПОМОГИТЕ"
На табличке написано "ПОМОГИТЕ" / Фото: Сегодня

Как уточнили рабочие, им не известно, что построят на месте снесенного здания и будут ли высажены молодые деревья.

"Возможно, будет реконструкция",- говорят они.

Неизвестно, что построят на месте института
Неизвестно, что построят на месте института / Фото: Сегодня

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Отметим, что локация участка – в 5 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.

Не исключено, что может быть реконструкция
Не исключено, что может быть реконструкция / Фото: Сегодня

В Киеве снесли общежитие, где жили люди

В Киеве общежитие на Метрологической полностью снесли. Рабочие при помощи спецтехники демонтировали двухэтажное здание за день.

Территорию, где находится общежитие, оградили забором.

По словам местных жителей, жильцы разрушенного здания сейчас обивают пороги кабинетов чиновников.

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