Ждут вторжения РФ? В Киеве раздают листовки с призывами вступить в тероборону (фото)

В столице предлагают вступать в ряды теробороны. Фото: Страна, коллаж "Сегодня"

В Сети активно обсуждают листовки, которые выдают в военкоматах Киева с призывами вступать в ряды территориальной обороны. Подобные листовки заметили в Днепровском районе.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как нам стало известно, такие листовки выдаются в 10 районах Киева для желающих вступить в территориальную оборону своего района.

"Листовки выдаются в территориальных центрах комплектования. Ничего удивительного в этом нет", – сообщили сайту "Сегодня" в Днепровском районном в городе Киеве территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Листовки, которые раздают в столице. Фото: "Страна"

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Преимущества службы:

стабильный рабочий график

расположение рядом с домом

военные должности по стандартам НАТО J7

высокая зарплата согласно росписи по образцу НАТО J7

сохранение рабочего места и среднего оклада по месту работы и пенсии для пенсионеров

социальные гарантии ВСУ, медицинское обслуживание в госпиталях МО

Важно отметить, что по закону "О воинской обязанности и военной службе" и согласно ч. 3 ст. 119 "Кодекса законов о труде Украины" за военнослужащими запаса, военными кто изъявил желание проходить службу по контракту в силах ТРО сохраняется рабочее место и среднемесячный оклад (пенсия) по основному месту работы, до конца особого периода.

Все о территориальной обороне Киева

В Киеве создают систему теробороны города. Это нужно на случай нападения России на столицу. Мэр Виталий Кличко отметил, что нужно быть готовыми к различным возможным сценариям страны-агрессора.

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Что известно о территориальной обороне Киева?

По словам мэра Киева Виталия Кличко, заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают столицу подготовиться к различным возможным событиям. В частности, и к худшим. Он подчеркнул, что от безопасности в столице во многом зависит стабильность ситуации в стране. Кроме того, мэр отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации будут брать под охрану различные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко сообщил, что столица создает штаб территориальной обороны. Систему теробороны Киева должны развернуть в ближайшее время. В январе планируют провести командно-штабные учения. Сейчас набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается. В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными фортификациями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Однако, как отмечают бойцы территориальной обороны, наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для России роковым этапом войны. Хорошо вооруженные, обученные и мотивированные солдаты совместно с партизанами раз и навсегда способны похоронить имперские амбиции Кремля в отношении Украины. На днях Минобороны и военные эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" громкий вопрос обороны Киева в случае агрессии со стороны России. Нам рассказали, что уже за несколько дней, с 1 января, начнет действовать закон, что касается территориальной обороны страны. При этом уточнили, что согласно действующему законодательству есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны, которую формируют исключительно военные. Также в Минобороны добавили, что руководители органов местного самоуправления не должны создавать штабы теробороны, но должны принимать участие в их работе. По словам полковника запаса Олега Жданова, существует вероятность во время учений моделирования ситуации по эвакуации горожан в бомбоубежища.

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