Чекають на вторгнення РФ? У Києві роздають листівки із закликами вступити до тероборони (фото)

У столиці пропонують вступати до лав тероборони. Фото: Страна, колаж "Сьогодні"
У Мережі активно обговорюють листівки, які видають у військкоматах Києва із закликами вступати до лав територіальної оборони. Подібні листівки помітили у Дніпровському районі.
Про це повідомляють "Сьогодні".
Як нам стало відомо, такі листівки видаються у 10 районах Києва для охочих вступити до територіальної оборони свого району.
"Листівки видаються у територіальних центрах комплектування. Нічого дивного в цьому немає", – повідомили сайту "Сьогодні" у Дніпровському районному у місті Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Листівки, які роздають у столиці. Фото: "Країна"
Переваги служби:
- стабільний робочий графік
- розташування поряд з будинком
- військові посади за стандартами НАТО J7
- висока зарплата згідно з розписом за зразком НАТО J7
- збереження робочого місця та середнього окладу за місцем роботи та пенсії для пенсіонерів
- соціальні гарантії ЗСУ, медичне обслуговування у шпиталях МО
Важливо зазначити, що згідно із законом "Про військовий обов'язок та військову службу" та відповідно до ч. 3 ст. 119 "Кодексу законів про працю України" за військовослужбовцями запасу, військовими, хто виявив бажання проходити службу за контрактом у силах ТРО, зберігається робоче місце та середньомісячний оклад (пенсія) за основним місцем роботи до кінця особливого періоду.
Все про територіальну оборону Києва
У Києві утворюють систему тероборони міста. Це потрібно у разі нападу Росії на столицю. Мер Віталій Кличко зазначив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв країни-агресора.
Що відомо про територіальну оборону Києва?
За словами мера Києва Віталія Кличка, заяви та погрози Росії, накопичення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають столицю підготуватися до різних можливих подій, зокрема і до найгірших. Він наголосив, що від безпеки у столиці багато в чому залежить стабільність ситуації в країні. Крім того, мер наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Таких у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації братимуть під охорону різноманітні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко повідомив, що столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. У січні планують провести командно-штабні навчання. Наразі набір резервістів до бригади територіальної оборони Києва триває. У разі партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортифікаціями. Наприклад: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде притулком для снайперів. Однак, як зазначають бійці територіальної оборони, наземна операція у разі вторгнення в Україну може стати для Росії фатальним етапом війни. Добре озброєні, навчені та мотивовані солдати спільно з партизанами раз і назавжди здатні поховати імперські амбіції Кремля щодо України. Днями Міноборони та військові експерти прокоментували новинам "Сьогодні" гучне питання оборони Києва у разі агресії з боку Росії. Нам розповіли, що вже за кілька днів, з 1 січня, почне діяти закон, що стосується територіальної оборони країни. При цьому уточнили, що згідно із чинним законодавством є чітка вертикаль Сил територіальної оборони, яку формують виключно військові. Також у Міноборони додали, що керівники органів місцевого самоврядування не повинні створювати штаби тероборони, але мають брати участь у їхній роботі. За словами полковника запасу Олега Жданова, існує можливість під час навчань моделювання ситуації з евакуації городян у бомбосховища.