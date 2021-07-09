Жилье забирали незаконно? Почему "Голосеевский стрелок" забаррикадировался в квартире

Теперь решать, чья это квартира, будет суд. Но, скорее всего, стрелок не будет на нем присутствовать

Мужчине девять месяцев приносили еду и все необходимое прямо в квартиру. Коллаж "Сегодня"

Квартиру "Голосеевского стрелка" Ивана Мартынюка, который открыл огонь по полицейским в Киеве, продали из-за долгов. Его адвокаты говорят, продажа была незаконной.

"Сегодня" разбирались, на чьей стороне правда.

Владелец жилья не выходил из квартиры в элитном комплексе целый год, чтобы ее не забрал новый владелец.

В конце нулевых подозреваемый взял полуторамиллионный кредит в банке под залог еще недостроенной квартиры. Деньги Иван вовремя не вернул, поэтому банк обратился в суд. Жилье выставили на открытые торги и в 2020-м продали.

Адвокат нового владельца утверждает: его клиент ни разу от момента приобретения жилья попасть туда так и не смог. По его словам, старый владелец там просто забаррикадировался.

Защитники стрелка говорят, что жилье продали незаконно. Ведь на момент торгов там были зарегистрированы сестра и несовершеннолетняя племянница Ивана.

"Есть решение суда апелляционное, которое отменило первоочередное о праве собственности на данное жилье новым владельцем. Он был узником своего личного жилья, ему в течение 9 месяцев соседи и друзья приносили еду", – сказала адвокат Ивана Татьяна Охримчук.

Юристы говорят, закон продавать жилье с зарегистрированными посторонними людьми разрешает. Но лучше такую недвижимость не покупать, ведь перерегистрация может занять годы.

"Сегодняшнее законодательство не определяет однотипного конкретного алгоритма действий, если кто-то зарегистрирован в квартире", – отметил юрист Иван Либерман.

Чья самом деле квартира сейчас – должен решить суд. Слушания назначили на сентябрь. Но сам Иван Мартынюк вряд ли сможет присутствовать, ведь его и самого будут судить. Сегодня ему выберут меру пресечения. А за покушение на копа и ранения трех человек ему светит не менее девяти лет.

Напомним, в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

Как оказалось, конфликт в ЖК "Парк Авеню" начался изначально между старым и новым владельцем квартиры.