Чиновник фискальной службы наживался на налоговых проверках

Правоохранители поймали на взятке чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители установили, что главный государственный ревизор – инспектор отдела контрольно-проверочной работы физических лиц – регулярно требовал от коммерсанта неправомерную выгоду при проведении внеплановой налоговой проверки. В случае отказа оплатить взятки, чиновник обещал "обязательно найти" финансовые нарушения в деятельности предпринимателя.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что главный государственный ревизор предложил коммерсанту приобрести бытовую технику на сумму почти 20 тыс. гривен за уменьшение налоговых начислений. Техника якобы предназначалась для руководства Главного управления ГФС в Киевской области.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники СБУ задержали налоговика в служебном кабинете после оплаты коммерсантом бытовой техники.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки).

Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности к противоправным действиям руководства Главного управления.

Ранее мы сообщали, что в столице задержали заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества при получении взятки в 200 тыс. гривен.

Кроме того, в Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.