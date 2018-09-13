Экспертиза подтвердила: девочка из лагеря "Славутич" умерла в результате отравления

Сегодня, 22:41

Председатель ОГА отказался озвучить другие детали

Марго Лукашук, фото Facebook Юлии Лукашук
Марго Лукашук, фото Facebook Юлии Лукашук

Причиной смерти 8-летней Маргариты Лукашук, которая отдыхала в заведении санаторного типа "Славутич" на Киевщине, стало отравление в этом лагере.

Об этом "Украинской правде" сообщил председатель Киевской областной госадминистрации Александр Горган.

"Вчера провели вскрытие, есть вывод медэксперта. Вскрытие подтвердило: смерть ребенка была обусловлена отравлением, которое произошло 2 июля в оздоровительном лагере "Славутич", – сказал он.

Председатель ОГА отказался озвучить другие детали, отметив, что судебно-медицинская экспертиза проводилась в рамках уголовного производства, и вывод приобщен к материалам дела, поэтому разглашению не подлежит.

В то же время Горган заверил, что в обладминистрации по этому делу "кипит работа".

"Со стороны КОДА сейчас принимаются все предусмотренные законом и возможные меры по реагированию на ситуацию, которая сложилась. Правоохранители продолжают расследовать уголовное производство (ч. 1 ст. 325 "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" УК Украины, – ред .)", – сказал Горган.

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Он также добавил, что в связи со смертью ребенка поднимался вопрос об изменении квалификации правонарушения, однако будут ли принимать такое решение правоохранители, ему неизвестно.

Напомним, массовое отравление детей произошло в лагере "Славутич" в начале июля. В результате ЧП 11 человек попали в медицинский изолятор лагеря, а 8-летняя Марго была госпитализирована в реанимацию.

Как известно, в летний период происходит много случаев отравления едой из-за несоблюдения технологии приготовления и санитарных норм. Так, в июле в Киеве произошло массовое отравление шаурмой, пострадали более 60 человек.

В августе произошло и массовое отравление детей во Львовской области. В отеле "Джем Раковец", который находится в селе Раковец Пустомытовского района, в больницу госпитализировали 26 детей в возрасте 10-17 лет и одного взрослого.
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