Умерла девочка, отравившаяся в детском лагере Киевской области

В больнице "Охматдет" умерла 8-летняя девочка Марго, которая впала в кому после отравления в детском лагере "Славутич" Киевской области.

В больницу ребенок был доставлен 2 июля в тяжелом состоянии, у нее были признаки расстройства пищеварения, слабость и рвота. Состояние здоровья девочки ухудшалось, она потеряла сознание, начались судороги.

"Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девочка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени", – отметил глава КОГА.

Напомним, массовое отравление детей произошло в лагере "Славутич" в начале июля. В результате ЧП 11 человек попали в медицинский изолятор лагеря, а 8-летняя Марго была госпитализирована в реанимацию.

Как известно, в летний период происходит много случаев отравления едой из-за несоблюдения технологии приготовления и санитарных норм. Так, в июле в Киеве произошло массовое отравление шаурмой, пострадали более 60 человек.

В августе произошло и массовое отравление детей во Львовской области. В отеле "Джем Раковец", который находится в селе Раковец Пустомытовского района, в больницу госпитализировали 26 детей в возрасте 10-17 лет и одного взрослого.