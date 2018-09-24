Фасовала опий в презервативы: в Киевской области задержали женщину-наркоторговца

Злоумышленнике грозит до 10 лет лишения свободы

В городе Белая Церковь Киевской области полиция задержала 26-летнюю женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков. Девушка фасовала в презервативы ацетилированный опий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Во время обыска в доме злоумышленницы правоохранители изъяли шесть презервативов, заполненных жидкостью темно-коричневого цвета, похожей на ацетилированный опий.

На данный момент открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Девушку уже задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили чемодан с 5,4 кг кокаина. Наркотик был найден в ходе проверки багажа, который следовал из Варшавы транзитом в Тель-Авив.

Также мы сообщали, что в Киеве полицейские задержали гражданина РФ с амфетамином. Выяснилось, что задержанным оказался сын экс-полпреда главы Чечни Рамзана Кадырова.