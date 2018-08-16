Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО, – нардеп

Вчера, 23:50

Работники СИЗО передавали "торнадовцам" запрещенные предметы

Игорь Мосийчук, фото И.Мосийчук/Facebook
Игорь Мосийчук, фото И.Мосийчук/Facebook

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей. Об этом нардеп написал в Facebook.

"Только что мне сообщили, что в Минюсте принято решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Это связано с событиями в "Лукьяновке" во время этапирования в другие места лишения свободы заключенных бойцов спецроты "Торнадо", – заявил Мосийчук.

Мосийчук добавил, что считает, что наказание должны понести исключительно те из работников СИЗО, кто действительно виновен в нарушении режима содержания заключенных.

Напомним, 9 августа во время этапирования бойцов "Торнадо" под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями.

В итоге трех бойцов батальона "Торнадо", которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что "торнадовцы" облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

Напомним, двое сотрудников Лукьяновского СИЗО передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в ближайшее время.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".

Это – не единственные обвинения. Тем временем во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апелляция. Также они заявили, что собрали доказательства о своей невиновности.

След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.
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