Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО, – нардеп
Работники СИЗО передавали "торнадовцам" запрещенные предметы
Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей. Об этом нардеп написал в Facebook.
"Только что мне сообщили, что в Минюсте принято решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Это связано с событиями в "Лукьяновке" во время этапирования в другие места лишения свободы заключенных бойцов спецроты "Торнадо", – заявил Мосийчук.
Мосийчук добавил, что считает, что наказание должны понести исключительно те из работников СИЗО, кто действительно виновен в нарушении режима содержания заключенных.
Напомним, 9 августа во время этапирования бойцов "Торнадо" под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями.
В итоге трех бойцов батальона "Торнадо", которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что "торнадовцы" облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.
Напомним, двое сотрудников Лукьяновского СИЗО передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы.
Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в ближайшее время.
Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.
Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".
Это – не единственные обвинения. Тем временем во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апелляция. Также они заявили, что собрали доказательства о своей невиновности.
След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.