Конфликт вокруг университета "Украина": вуз обвинил полицию в бездействии

Сегодня, 13:21

В университете утверждают, что документы на право собственности корпусов в полицию были предоставлены

Университет &quot;Украина&quot;. Фото: из открытых источников
Университет "Украина". Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 8 августа все три корпуса университета "Украина" удерживались неизвестными людьми, а патрули полиции покинули территорию университета и не приезжали. Об этом говорится в заявлении университета, обнародованном в Facebook.

"Полиция не принимает вызовы в адрес университета, и ни одного патрульного экипажа возле университета сейчас нет, аргументируют пересменка", – говорится в заявлении.

Как отмечается, негатива в ситуацию добавляет распространение пресс-секретарем Нацполиции Киева неверной информации о причинах конфликта.

"Руководство МВД Киева и пресс-секретарь почему-то не занимаются ситуацией, об отсутствии реакции на вызовы полиции, а вместо этого распространяют откровенно искаженную информацию… Жаль, что официальные представители не проверяют информацию, перед тем как предоставлять ее журналистам", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что здание университета "Украина" принадлежит именно университету, арендодателей или арендаторов в конфликте не может быть в принципе.

"Документы на право собственности корпусов университета "Украина" в полицию были предоставлены, копии документов о судебных делах тоже были предоставлены", – говорится в заявлении.

1533723877.1423

Ранее сообщалось, что группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус Открытого международного университета развития человека "Украина" в Киеве. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В комментарии сайту "Сегодня" пресс-секретарь Нацполиии Киева Оксана Блищик сообщила, что причиной вчерашнего конфликта, по предварительным данным, стали гражданско-правовые отношения. Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и арендодателем.
Украина, университет, рейдерский захват
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Петр Таланчук, фото guard.co.ua

Ректор университета "Украина"рассказал о захвате корпуса вуза в Киеве

Вчера, 23:29

По данным сотрудников университета, неизвестные ворвались в здание первого корпуса и в настоящий момент удерживают его

Происшествия

Фото: npu.gov.ua

В полиции сообщили о причинах конфликта в университете "Украина"

Вчера, 22:50

На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции
Загрузка...
Загрузка...