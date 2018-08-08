Конфликт вокруг университета "Украина": вуз обвинил полицию в бездействии

В университете утверждают, что документы на право собственности корпусов в полицию были предоставлены

По состоянию на утро 8 августа все три корпуса университета "Украина" удерживались неизвестными людьми, а патрули полиции покинули территорию университета и не приезжали. Об этом говорится в заявлении университета, обнародованном в Facebook.

"Полиция не принимает вызовы в адрес университета, и ни одного патрульного экипажа возле университета сейчас нет, аргументируют пересменка", – говорится в заявлении.

Как отмечается, негатива в ситуацию добавляет распространение пресс-секретарем Нацполиции Киева неверной информации о причинах конфликта.

"Руководство МВД Киева и пресс-секретарь почему-то не занимаются ситуацией, об отсутствии реакции на вызовы полиции, а вместо этого распространяют откровенно искаженную информацию… Жаль, что официальные представители не проверяют информацию, перед тем как предоставлять ее журналистам", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что здание университета "Украина" принадлежит именно университету, арендодателей или арендаторов в конфликте не может быть в принципе.

"Документы на право собственности корпусов университета "Украина" в полицию были предоставлены, копии документов о судебных делах тоже были предоставлены", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус Открытого международного университета развития человека "Украина" в Киеве.

В комментарии сайту "Сегодня" пресс-секретарь Нацполиии Киева Оксана Блищик сообщила, что причиной вчерашнего конфликта, по предварительным данным, стали гражданско-правовые отношения. Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и арендодателем.