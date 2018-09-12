Квартиру в Киеве превратили в бордель с "массажистками"

В Голосеевском районе Киева правоохранители прекратили деятельность "массажного салона", в котором клиенты получали услуги сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Полицейские выяснили личность организатора бизнеса и женщин, которые занимались предоставлением интимных услуг. К моменту приезда правоохранителей в квартире работали 4 проститутки, а в целом клиентов принимают от 3 до 6 путан.

В квартире изъяли деньги, мобильные телефоны и вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность "массажного салона". Салон организовала 28-летняя киевлянка. Она же в интернете дала рекламу оказания услуг эротического массажа с номерами телефонов для предварительной записи. Стоимость услуг составляла от 500 до 3000 гривен в час.

Деньги организаторша интимного бизнеса принимала от клиентов наличными и на банковскую карточку. 60% от прибыли женщина оставляла себе, остальное отдавала работницам. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в конце августа в центре Киева накрыли бордель, который работал под видом массажного салона. Эротический бизнес организовала 29-летняя киевлянка, ей грозит до 7 лет тюрьмы.

Кроме того, на улице Большая Васильковская молодая женщина организовала бордель, который правоохранители разоблачили в июне. В борделе предоставляли сексуальные услуги пятеро женщин от 20 до 30 лет.