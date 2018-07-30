Масштабное ДТП на Оболони: пьяный водитель протаранил семь авто и уснул в машине патрульных

Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия

В Киеве поздно вечером, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord на "евробляхах" устроил масштабное ДТП у торгово-развлекательного центра на Оболонском проспекте, 5. У мужчины было 2.92 промилле алкоголя в крови, пишет "Информатор".

Авария произошла около 22:20. По словам полицейских, водитель Honda Accord на еврономерах двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро "Оболонь" и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia.

От удара Honda отбросило в едущий в соседней полосе Volkswagen Passat, после чего обе машины влетели на парковку торгового центра. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями.

Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако местные жители задержали его до приезда полиции. Мужчина прошел тест на драгер, который показал 2,92 промилле.

Всего в аварии повреждения получили семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и, стоявшие на парковке, Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. К счастью, никто из людей не пострадал.

Водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Когда его разбудили, он рассказал, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Однако очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было.

На месте работали два экипажа патрульной полиции и "скорая". Все обстоятельства аварии определит следствие.

Напомним, на выходных в Киевской области пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль, который протащило по рельсам около километра.

Также в Киеве случилось серьезное ДТП – на проспекте Академика Паладина Audi A4 протаранил KIA Sportage, в котором находилась семья с младенцем.

Сообщается, что автомобиль с семьей остановился на красный свет светофора неподалеку от метро, а в этот момент в направлении "Академгородка" двигалась Audi. Автомобиль на полной скорости протаранил KIA.В результате аварии пострадали три человека, которых госпитализировали. Также в больницу забрали и 4-месячного ребенка, чтоб убедиться, что он не пострадал.