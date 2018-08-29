Масштабное лобовое ДТП под Киевом: пострадали пять человек

На автодороге Киев – Знаменка вблизи села Леоновка Кагарлыкского района произошло масштабное ДТП. Инцидент произошел сегодня, 29 августа, около 6 часов утра.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat – 31-летний житель города Кривой Рог, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Ford Transit, от чего тот перевернулся на крышу.

Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Киевской области, многочисленные травмы получили 69-летний водитель Ford и четверо пассажиров микроавтобуса. Это две женщины, 67 и 37 лет, и несовершеннолетние мальчик и девочка, 11 и 10 лет. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, а также спасатели Киевской области.

Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня в 8:45 в Вышгородском районе вблизи села Глебовка. Водитель на легковушке BMW не справился с управление и вылетел с дорого на обочину. Из авто пострадавшего также деблокировали сотрудники ГСЧС Киевской области.

Напомним, на проспекте Победы в Киеве 28 августа в дорожно-транспортное происшествие попали шесть автомобилей.

Напомним, на днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.



