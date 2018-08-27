Масштабные аварии в Киеве на выходных: двое погибших, трое получили серьезные травмы

Машины влетали в столбы, переворачивались после столкновения, а пешеход-нарушитель погиб на месте

В Киеве в праздничные выходные произошло несколько масштабных аварий. В воскресенье утром, 26 августа, на ул. Борщаговской, при выезде на Воздухофлотский проспект, водитель на Volkswagen Touareg не справился с управлением, выехал на встречную полосу, зацепил Hyundai и врезался в электроопору.

По словам очевидцев, пострадали две пассажирки внедорожника. А водитель, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения.





























Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Чуть позже в центре столицы, на пересечении ул. Антоновича и Федорова, в аварию попал инкассаторский автомобиль: при столкновении с легковушкой микроавтобус перевернулся на бок.



























Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

В День Независимости на просп. Победы, недалеко от метро "Политехнический институт", произошло смертельное ДТП: погиб пешеход, который решил перебежать оживленную трассу, вместо того, чтобы спуститься в подземный переход. Мужчину за минуту переехали две машины.

Днем ранее еще один пешеход был смертельно травмирован "Жигулями" на ул. Дегтяревской. С обстоятельствами всех аварий разбираются правоохранители.

Также на выходных ночью в Киеве "коктейлем Молотова" сожгли внедорожник. Неизвестные подъехали к припаркованном автомобилю и бросили в него зажигательную смесь. Владелец сгоревшей машины догадывается, кто это мог сделать.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.