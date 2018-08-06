Массовое отравление шаурмой в Киеве: как власти борются с опасным фаст-фудом

Число людей, которые подхватили острую кишечную инфекцию, снова увеличилось — с 70 до 87 человек

После массового отравления шаурмой в Киеве начались масштабные рейды. В пятницу во всех районах проверяли передвижные фастфуды и нашли немало нарушений. Число людей, которые подхватили острую кишечную инфекцию, снова увеличилось — с 70 до 87 человек.

По данным Госпродпотребслужбы, для проверок точек продажи уличной еды было создано 15 инспекционных групп реагирования.

"В течение дня они работали в 10 районах столицы и проверили более 50 точек, которые занимаются реализацией шаурмы. Среди выявленных нарушений— отсутствие маркировки на сырье, личных медкнижек, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, отсутствие или нежелание предъявлять разрешения на установку МАФов и других документов", — сообщили в службе.

Здесь отмечают, что многие продавцы, завидя инспекторов, попросту в срочном порядке закрывали торговую точку. В некоторых случаях на место вызывали полицию — правоохранители составили пять админпротоколов на нарушение порядка ведения хоздеятельности (за это предусмотрен штраф в размере 17—34 тыс. грн).

"Мониторинг будет продолжаться", — уверяют в Госпродпотребслужбе.

Тем временем еще одну массовую вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района: здесь пострадало 18 человек, в том числе два ребенка. Заболевание также связывают с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.