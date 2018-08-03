Новые отравления шаурмой: от вспышки инфекции пострадали 18 жителей Софиевской Борщаговки

В Софиевской Борщаговке под Киевом шаурмой отравились 18 человек, из них двое – дети, сообщает Госпотребслужба Киевской области.

В ведовстве уточнили, что вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, наблюдается с 1 августа.

"Все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне, который расположен на территории одного из жилищный комплексов", – уточнили в службе.

Причину возникновения заболеваний выясняют специалисты областной Госпотребслужбы совместно с ГУ "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины". Между тем, в ведомстве уточнили, что 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты.

"Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности", – сообщили в Госпотребслужбе.

На следующий день, 2 августа, при поддержке сотрудников полиции, образцы для анализов на точке продажи шаурмы все же удалось взять. Экспертиза показала множество нарушений – в частности, нарушение температурного режима при хранении продуктов и антисанитарию.

Ранее в Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 83 человек.

Проверки службы установили, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

Более того, установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Ранее сообщалось, что в Киеве число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70.