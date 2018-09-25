На Крещатике в Киеве мужчина "заминировал" McDonald’s

В Киеве неизвестный мужчина "заминировал" ресторан McDonald’s на Крещатике, 19а. Инцидент произошел около 22:20 в понедельник, 24 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Прибывшие после звонка неизвестно мужчины взрывотехники и спасатели эвакуировали весь персонал и посетителей ресторана. В помещении провели проверку, бомбу не нашли. Теперь правоохранители разыскивают мужчину, который с мобильного телефона сообщил о минировании.













Напомним, 18 сентября киевлянин отомстил жене и "заминировал" собственную квартиру. Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Своими действиями мужчина пытался отомстить супруге. Перед его звонком в полицию звонила жена, которая заявила правоохранителям, что мужчина угрожает ей физической расправой. Прибывшие полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу, но он "обиделся" на жену и "заминировал" дом.

Кроме того, 11 сентября молодому парню грозит 6 лет тюрьмы за "заминированный" супермаркет. Парень выпивал с друзьями и решил "пошутить".