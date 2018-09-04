На рынке в центре Киева произошел конфликт со стрельбой

Во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

Как сообщили в столичной полиции, охранник сделал замечание двум мужчинам, которые разбросали блоки. Они в ответ начали оскорблять охранника и устроили драку, во время которой один из неизвестных достал травматическое оружие и сделал несколько выстрелов. После мужчины скрылись.

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В результате драки и стрельбы мужчина получил ранение лица и шеи. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского.