На Троещине машина сбила мужчину на переходе: новые подробности

Сегодня, 15:15

Машина летела на семью, шедшую по переходу, дети не пострадали чудом

Машина неслась на пешеходов, даже не притормаживая
Машина неслась на пешеходов, даже не притормаживая

В Facebook появилось видео утреннего ДТП, произошедшего на Троещине в Киеве сегодня. Напомним, пьяные парни на Audi сбили пешехода, а потом, убегая, залетели на трамвайные пути и покинули авто. Позже их задержали полицейские.

Как оказалось, дорогу переходили мужчина и женщина, которые вели за руку маленьких детей. Автомобиль налетел на них на пешеходном переходе, даже не притормозив. Люди, заметив несущийся "Ауди", пытались избежать столкновения с авто, однако машина на "бреющем полете" все же зацепила мужчину. Женщина и дети чудом не пострадали.

В Киеве утром на улице Милославского (Троещина) на пешеходном переходе автомобиль Audi на большой скорости совершил наезд на группу лиц.

В результате один мужчина получил телесные повреждения, его забрали в больницу. А женщина с двумя детьми, которая также шла по переходу, смогли избежать столкновения, однако находились в шоковом состоянии. Audi с места происшествия скрылся,

Напомним, в марте на улице Героев Севастополя автомобиль сбил женщину. Следственно-оперативная группа установила: во дворе одного из домов 21-летний водитель Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину-пешехода и травмировал ее. В карете скорой медицинской помощи 81-летняя киевлянка умерла.

А на проспекте Победы, 7 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 30-летний пешеход.
Киев, ДТП, дети, троещина, автомобиль, происшествия
Источник:

"Сегодня"

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