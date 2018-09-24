На Троещине в припаркованный Ford прилетел телевизор

Сегодня, 11:22

Ревнивый муж решил отомстить бывшей жене

Фото: Информатор
Фото: Информатор

На проспекте Маяковского, 59А, в Киеве ревнивый муж выбросил из окна телевизор и попал в припаркованный Ford Focus. Телевизор влетел прямо в лобовое стекло автомобиля.

Как передает "Информатор", местные жители посреди ночи слышали громкий удар, некоторым даже показалось, что прозвучал взрыв. Утром же очевидцы наблюдали поврежденный автомобиль и осколки разбитого кинескопа.

Правоохранители выяснили, что телевизор выбросил ревнивый мужчина. Своим поступком он хотел отомстить экс-супруге и ее новому кавалеру, которому и принадлежит разбитый Ford.

Напомним, киевлянин из-за неразделенной любви сжег чужой Ford. Хозяин автомобиля уверен, что его машину сожгли по ошибке. Инцидент произошел на улице Регенераторная, 4 около 01:20.

Кроме того, 11 сентября ревнивый сожитель убил пенсионерку под Киевом. Мужчина почти сразу же сознался правоохранителям в совершении преступления. Между гражданскими супругами возникла ссора на почве ревности. Во время словесной перепалки нетрезвый 54-летний сожитель схватил кухонный нож и нанес им смертельные ранения женщине.
инцидент, сожитель, телевизор, очевидцы, Ford, местные жители, лобовое стекло

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

"Завтра останешься без колес": в Киеве местные жители "воспитывают" автохамов

13 Сентября, 17:04

На стекле автомобиля оставили письмо с предупреждением

Происшествия

Фото: facebook.com/kievtransport

В Киеве киношники ради съемок срезали защиту от "героев парковки" на Почтовой площади

1 Августа, 11:51

В КГГА говорят, что студия не брала разрешения на съемки 
Загрузка...

Харьков

В Харькове огромное дерево раздавило три машины

27 Апреля, 16:02

Рядом находятся детская площадка и садик

Происшествия

Под Киевом девушке "подарили" авиакатастрофу

17 Июля, 18:08

Экстремальный полет совершили с нарушениями, а пилот пропал
Загрузка...