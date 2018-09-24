На Троещине в припаркованный Ford прилетел телевизор

На проспекте Маяковского, 59А, в Киеве ревнивый муж выбросил из окна телевизор и попал в припаркованный Ford Focus. Телевизор влетел прямо в лобовое стекло автомобиля.

Как передает "Информатор", местные жители посреди ночи слышали громкий удар, некоторым даже показалось, что прозвучал взрыв. Утром же очевидцы наблюдали поврежденный автомобиль и осколки разбитого кинескопа.

Правоохранители выяснили, что телевизор выбросил ревнивый мужчина. Своим поступком он хотел отомстить экс-супруге и ее новому кавалеру, которому и принадлежит разбитый Ford.















Напомним, киевлянин из-за неразделенной любви сжег чужой Ford. Хозяин автомобиля уверен, что его машину сожгли по ошибке. Инцидент произошел на улице Регенераторная, 4 около 01:20.

Кроме того, 11 сентября ревнивый сожитель убил пенсионерку под Киевом. Мужчина почти сразу же сознался правоохранителям в совершении преступления. Между гражданскими супругами возникла ссора на почве ревности. Во время словесной перепалки нетрезвый 54-летний сожитель схватил кухонный нож и нанес им смертельные ранения женщине.