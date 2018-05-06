Новый взрыв гранаты в Киеве, тяжело ранен молодой парень

В ночь воскресенье, 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10, сообщает "Информатор".

Предположительно, взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

Как сообщили в областном главке Национальной полиции, пострадавшим оказался парень 25-30 лет, который в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти был доставлен в больницу. Именно в его руках и взорвался пока еще неустановленный копами предмет.







Фото: Информатор

Как сообщалось, в ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Позже в полиции подтвердили, что погиб мужчина, а также правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло.

Также напомним, недавно в Киеве от взрыва гранаты погиб журналист, отец шести детей. Виталий Кукса – бывший сотрудник Госслужбы связи и защиты информации, он служил в АТО, писал на военные темы во многие украинские издания.