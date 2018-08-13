Ограбление ломбарда в Киеве: появились новые подробности, фото и видео от очевидцев

Сегодня, 09:36

Полиция открыла два уголовных производства по факту разбоя

Фото: пресс-служба полиции Киева
Фото: пресс-служба полиции Киева

После разбойного нападения на ломбард в Киеве, во время которого застрелили охранника, копы открыли два уголовных производства – по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Об этом сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции.

"По данному факту начаты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направлены на экспертизу", – отмечают в полиции.

Также копы отметили, что ими были изъяты записи камер видеонаблюдения, установленных над входом в магазин, а также другие улики, обнаруженные на месте преступления. Кроме того, полицейские обратились за помощью к киевлянам, с просьбой сообщать о любой информации по поводу этого нападения.

Между тем в сети появилось видео, сделанное очевидцем на месте ограбления магазина. На кадрах можно увидеть, как люди в масках с оружием и большой сумкой бегут по улице из ломбарда, а мужчина за кадром говорит, что слышал выстрелы, передает "112 Украина".

Напомним, что нападение произошло в воскресенье 12 августа около 20 часов. Охранник магазина, получивший несколько огнестрельных ранений, скончался. Позже в полиции сообщили, что нашли сожженным автомобиль Peugeot, использованных похитителями.

Ранее мы писали о задержании подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Харьковской области, которое было совершено в масках Шрека.  

Напомним, нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен. 

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.
Киев, ограбление, нападение, ломбард
Источник:

"Сегодня"

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