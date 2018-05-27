"Ответка" за избитого пенсионера: на рынке у метро "Лесная" разгромили киоски, появились фото и видео

После инцидента с избиением военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная", обидчикам киевлянина пришла "расплата" – неизвестные разгромили киоски.

Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что неизвестные пришли к тому месту, где 26 мая напали на пенсионера, и начали громить киоски, ломать ролеты. Пока не известно, пострадала ли торговая площадь самих обидчиков. На такие действия отреагировала полиция, применив газ, а в ответ в сторону правоохранителей полетели камни.

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля "Лісової", де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 мая 2018 г.

Позже появилась информация, что к этой акции якобы причастны представители организации С14, однако позже появилось опровержение от самих активистов.

"Активисты С14 не громили рынок на "Дарынке". Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали немного позже, когда события были в самом разгаре. Нападавшего на пенсионера задержали, его киоск закрыт. Мы понимаем возмущение людей, но по нашему мнению, особого смысла трогать закрытую торговую секцию не было. На месте присутствуют более 100 активистов из разных организаций и ветераны АТО", – говорится в сообщении организации в Телеграм-канале.

Как сообщалось, в сети появилось видео удара и фото нападавшего. Стоит отметить, что дочь пострадавшего пенсионера призывала не устраивать самосуд над злоумышленниками (во время конфликта с пенсионером было несколько агрессивных людей, но удар нанес только один из них).

Напомним, в начале мая активисты С14 отметились тем, что "поймали" в Киеве бразильского наемника Лусварги и привели его в СБУ. По словам одного из активистов, наемник был задержан на территории посольства Бразилии.