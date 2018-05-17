Под Белой Церковью полиция задержала наркодилеров с полкило каннабиса

Сегодня, 17:09

Дома у парней нашли шприцы и пакеты с наркотиками

 

Парни торговали каннабисом. Фото: ГУ НП в Киевской области
Парни торговали каннабисом. Фото: ГУ НП в Киевской области

В Киевской области полиция задержала наркодилеров с поличным.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, полицейские Володарского района с поличным задержали двух наркоторговцев. На улице среди бела дня двое местных парней продали полкилограмма фасованного каннабиса – и получили за это 1400 гривен.

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Фото: ГУ НП в Киевской области

В ходе санкционированных обысков по месту жительства парней полицейские изъяли большое количество вещественных доказательств: семена конопли, шприцы с жидкостью, ампулы "Димедрола", полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения и деньги, полученные преступным путем. Все это направлено на соответствующие исследования.

За сбыт наркотического средства полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наркодилеры задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, в Киевской области будут судить злоумышленников, которые вырастили в ангаре плантацию конопли.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух злоумышленников, которые незаконно хранили и выращивали наркотическое вещество – каннабис.
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Источник:

"Сегодня"

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