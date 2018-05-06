Под Киевом экс-полковник милиции устроил пьяные "покатушки"

Мужчина был настолько пьян, что даже не мог выйти из автомобиля

В селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области бывший полковник милиции в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Дзядевич Віталій Володимирович, бывший полковник милиции, пьяный, не мог даже выйти, ездил по газонам и клумбам в с. Белогородка, жк. Белый шоколад", – говорится в сообщении.

Во время своих "покатушек" мужчина чуть не сбил человека. После того, как на место инцидента приехала полиция, он хвастался просроченной корочкой полковника и кидался на людей.

Также сегодня под Киевом, в Петропавловской Борщаговке, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Из-за аварии населенный пункт остался без электричества. После инцидента водитель скрылся.

А сегодня ночью в Киеве произошло жуткое ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Трагедия случилась на улице Братиславской: Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии, но не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и не мог вспомнить, сколько человек было в машине.