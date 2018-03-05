Под Киевом молодой парень устроил стрельбу из пистолета

Сегодня, 12:59

Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы

 

Патрульные задержали подозреваемого. Фото: ГУ НП в Киевской области
Патрульные задержали подозреваемого. Фото: ГУ НП в Киевской области

В ночь на понедельник, 5 марта, в Броварах Киевской области 20-летний парень открыл стрельбу из пистолета по людям.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ночью по спецлинии 102 поступило сообщение о стрельбе в Броварах, в результате которой пострадали двое мужчин, а виновник скрылся.

Патрульные задержали подозреваемого на одной из улиц города. Им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке парня правоохранители обнаружили оружие – предварительно, стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование.

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Фото: ГУ НП в Киевской области

Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Святошинском районе Киева на бульваре Вернадского произошла драка между двумя мужчинами с последующей стрельбойПострадавшего с ранениями бедра госпитализировали.

Напомним, не так давно задержанный в селе Залесье Броварского района Киевской области бывший участник АТО Леонид Кондратюк устроил стрельбу по людям из-за конфликта с соседом.

Также ранее в Харькове мужчина стрелял по врачам и спустил собак на копов.
стрельба, пистолет, задержали, Бровары
Источник:

"Сегодня"

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