Под Киевом молодой парень устроил стрельбу из пистолета

В ночь на понедельник, 5 марта, в Броварах Киевской области 20-летний парень открыл стрельбу из пистолета по людям.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ночью по спецлинии 102 поступило сообщение о стрельбе в Броварах, в результате которой пострадали двое мужчин, а виновник скрылся.

Патрульные задержали подозреваемого на одной из улиц города. Им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке парня правоохранители обнаружили оружие – предварительно, стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Святошинском районе Киева на бульваре Вернадского произошла драка между двумя мужчинами с последующей стрельбой. Пострадавшего с ранениями бедра госпитализировали.

Напомним, не так давно задержанный в селе Залесье Броварского района Киевской области бывший участник АТО Леонид Кондратюк устроил стрельбу по людям из-за конфликта с соседом.

Также ранее в Харькове мужчина стрелял по врачам и спустил собак на копов.