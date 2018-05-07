Под Киевом на вечеринке мужчина украл у знакомых деньги, мобильный и авто

Вчера, 17:40

Когда хозяин дома отвлекся, гость взял ключи от машины, свою подружку и уехал

 

Похитителя авто задержали. Фото: ГУ НП в Киевской области
Похитителя авто задержали. Фото: ГУ НП в Киевской области

В Броварах Киевской области полиция задержала 40-летнего мужчину, который угнал автомобиль и украл деньги и мобильный у своих знакомых.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, патрульным и оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы разыскать Volkswagen Touran и задержать злоумышленника на одной из улиц города.

Накануне компания из пяти человек отдыхала дома у владельца похищенной машины. Когда хозяин отвлекся, один из гостей взял ключи от машины, свою подружку и уехал в неизвестном направлении. До этого он умудрился похитить 400 гривен и телефон еще у одного присутствующего на вечеринке.

31955076_1733519226703242_8474728085764177920_n

Фото: ГУ НП в Киевской области

Полиция открыла сразу два уголовных производства – по ч.2 ст. 185 ("Кража") и ч.2 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Он пока задержан и находится в изоляторе временного содержания. Известно, что злоумышленник был неоднократно судим, в том числе за кражи, мошенничество и разбой."

Продолжается досудебное расследование.

Похищенный автомобиль находится на штрафплощадке местной полиции и вскоре будет возвращен владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Броварах группа неизвестных лиц в масках совершила дерзкое разбойное нападение на водителя автомобиля Toyota и открыто похитила у него крупную сумму наличных.

Также мы сообщали, что в Броварах люди в масках в шутку похитили парня и запихнули его в багажник авто в его День рождения.
деньги, авто, угон, бровары, мужчина, Volkswagen, украл, угонщик
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Группа неизвестных в масках совершила дерзкое разбойное нападение на водителя автомобиля Toyota. Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом разбойники ранили водителя и оперативника и похитили сумку с деньгами

4 Мая, 17:00

Нападение произошло около банковского отделения  

Происшествия

Угонщиков поймали. Фото: kv.npu.gov.ua

В Фастове подросток с сообщником угнали авто, чтобы сдать на детали

2 Мая, 13:43

Когда полиция остановила авто, пассажир пытался убежать  
Загрузка...

Происшествия

Патрульные нашли похитителей

Криминальная шутка: люди в масках похитили броварчанина в день рождения

27 Апреля, 14:35

"Похитителей" искали все экипажи патрульных

Происшествия

Мошенника задержали

Под Киевом полиция задержала "оконного" мошенника

30 Марта, 16:36

Мужчина брал предоплату за работу по установке окон и исчезал
Загрузка...