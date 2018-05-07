Под Киевом на вечеринке мужчина украл у знакомых деньги, мобильный и авто

Когда хозяин дома отвлекся, гость взял ключи от машины, свою подружку и уехал

В Броварах Киевской области полиция задержала 40-летнего мужчину, который угнал автомобиль и украл деньги и мобильный у своих знакомых.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, патрульным и оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы разыскать Volkswagen Touran и задержать злоумышленника на одной из улиц города.

Накануне компания из пяти человек отдыхала дома у владельца похищенной машины. Когда хозяин отвлекся, один из гостей взял ключи от машины, свою подружку и уехал в неизвестном направлении. До этого он умудрился похитить 400 гривен и телефон еще у одного присутствующего на вечеринке.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Полиция открыла сразу два уголовных производства – по ч.2 ст. 185 ("Кража") и ч.2 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Он пока задержан и находится в изоляторе временного содержания. Известно, что злоумышленник был неоднократно судим, в том числе за кражи, мошенничество и разбой."

Продолжается досудебное расследование.

Похищенный автомобиль находится на штрафплощадке местной полиции и вскоре будет возвращен владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Броварах группа неизвестных лиц в масках совершила дерзкое разбойное нападение на водителя автомобиля Toyota и открыто похитила у него крупную сумму наличных.

Также мы сообщали, что в Броварах люди в масках в шутку похитили парня и запихнули его в багажник авто в его День рождения.